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В России начали внедрять ограничения на продажу горючего: что происходит
В России одна из крупнейших нефтяных компаний ввела ограничения на продажу горючего.
Одна из крупнейших нефтяных компаний России «Татнефть» ввела ограничения на продажу горючего. Речь идет о бензине и дизеле по всей территории РФ.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, ситуация есть следствие политики российского руководства и войны против Украины.
«Результат авантюры Путина — позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо», — заявил Коваленко.
Он также добавил, что россияне несут ответственность за войну и нахождение действующего режима у власти.
Ранее в Москве и Санкт-Петербурге на автозаправках начали вводить лимиты на продажу бензина и дизельного горючего. Речь идет об ограничениях, в том числе до 20 литров бензина в одни руки и до 40 литров дизеля на некоторых сетях АЗС. По данным СМИ, ограничения связаны с дефицитом горючего, возникшим после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ряде регионов РФ ситуация ухудшается, при этом власти официально отрицают масштаб проблем со снабжением горючего.
Известно, что топливный кризис постигла и жителей Донецка. В регионе на АЗС фиксируют километровые очереди. Ситуацию осложняют также ночные кражи бензина прямо из баков автомобилей — кадры попали в Сеть. Более того, серьезный дефицит заставляет водителей «добывать» бензин или дизель за рубежом — в РФ.
В Крыму российское командование приказало использовать гражданский транспорт для перевозки горючего по трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. Дело в том, что ВСУ поражают бензовозы, поэтому горючее не доезжает до российских подразделений.