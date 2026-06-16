В России начали внедрять ограничения на продажу горючего: что происходит

Путин / © Associated Press

Реклама

Одна из крупнейших нефтяных компаний России «Татнефть» ввела ограничения на продажу горючего. Речь идет о бензине и дизеле по всей территории РФ.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, ситуация есть следствие политики российского руководства и войны против Украины.

Реклама

«Результат авантюры Путина — позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо», — заявил Коваленко.

Он также добавил, что россияне несут ответственность за войну и нахождение действующего режима у власти.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге на автозаправках начали вводить лимиты на продажу бензина и дизельного горючего. Речь идет об ограничениях, в том числе до 20 литров бензина в одни руки и до 40 литров дизеля на некоторых сетях АЗС. По данным СМИ, ограничения связаны с дефицитом горючего, возникшим после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ряде регионов РФ ситуация ухудшается, при этом власти официально отрицают масштаб проблем со снабжением горючего.

Известно, что топливный кризис постигла и жителей Донецка. В регионе на АЗС фиксируют километровые очереди. Ситуацию осложняют также ночные кражи бензина прямо из баков автомобилей — кадры попали в Сеть. Более того, серьезный дефицит заставляет водителей «добывать» бензин или дизель за рубежом — в РФ.

Реклама

В Крыму российское командование приказало использовать гражданский транспорт для перевозки горючего по трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. Дело в том, что ВСУ поражают бензовозы, поэтому горючее не доезжает до российских подразделений.

Новости партнеров