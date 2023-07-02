В России начались чистки в армии: Фейгин предположил, что Суровикина уже допрашивают

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин не достиг желаемых результатов для себя во время так называемого бунта, однако запустил другие процессы в России. В частности, глава Кремля Владимир Путин теперь попытается выявить предателей. И начал он с русского генерала Сергея Суровикина.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

По мнению Фейгина, Суровикина, скорее всего, допрашивают.

Генерал мог бы выйти с каким-нибудь обращением, чтобы опровергнуть слухи. Никто ведь его не видел еще с 24 июня. Однако этого он так и не сделал. Только российские чиновники заявляли, что мол ни одного задержания не было.

"Можно предположить, что его допрашивают, чтобы выяснить что-нибудь. В этом я уверен почти наверняка. Вдруг они с Пригожиным что-то обсуждали, что можно трактовать как соучастие в мятеже", — отметил Марк Фейгин.

По словам оппозиционера, с Суровикиным могут общаться ФСБ и департамент военной контрразведки. Возможно, для этого привлекли людей из ближнего круга Путина.

"Чистка в армии будет. Без нее нельзя обойтись. Чтобы не повторить новый мятеж, Путину необходимо провести эту чистку. Это исторически обоснованный шаг, неизбежный, роковой. Это делали все режимы, подобные путинскому", — отметил Фейгин.

Путин хочет избавиться от людей, которые к нему настроены нелояльно. Но здесь он может столкнуться с дефицитом на смену. В России достаточно остро стоит проблема кадрового голода.

На встрече с так называемыми "воинами" 13 июня Путин заявил, что нужно искать "новых талантливых управленцев". Но на самом деле продвижение этих "талантов" тоже не сыграет ему на пользу, считает Фейгин.

"Он "почистит сверху". Но на кого менять? Кто будет воевать? Кадыров что ли? Это большая проблема", — подчеркнул Фейгин.

Другой проблемой для Путина является определение, кто все же знал о мятеже и, возможно, даже ему как-то способствовал. Однако диктатору нужно выяснить это и для всеобщей демонстрации. Мол, если еще кто-нибудь захочет пойти против него – будет найден и наказан.

Напомним, Бунт Вожака ППК "Вагнер" Евгения Пригожина снизил угрозу ядерного удара. Однако теперь неизвестно, будут ли военные России выполнять приказы Владимира Путина.

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