В России начались военные учения: сколько человек берет участие

В России начались военные учения: сколько человек берет участие

В России на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря.

В России более 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой пресс-служба ЮВО.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

На базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Впервые учения российских военных стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений учения зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации - в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

"Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца", - заявляют российские военные.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" и "ДНР" начали масштабные учения под руководством России.

Напомним, Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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