- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2709
- Время на прочтение
- 2 мин
В России начался бунт после ударов по важным портам – соцсети (видео)
В Усть-Луге вспыхнули беспорядки среди рабочих, большинство из которых мигранты.
В последние дни на территории страны-агрессорки России были атакованы порты и важные НПЗ. В Сети появились видео беспорядков рабочих в Усть-Луге, расположенной в Ленинградской области.
Об этом сообщил Телеграмм-канал Exilenova+.
По данным ресурсов, в ночь на 27 марта бунт произошел в порту, который накануне атаковали Силы обороны Украины. Отмечается, что недовольство началось среди рабочих, большинство из которых — мигранты. Их якобы не пустили на смену.
После этого начались стычки с охраной терминала. На одном из видео видно, как автомобиль на большой скорости, вероятно, телохранителей влетел в толпу людей. По информации Телеграмм-канала, многих задержали полиция и спецназовцы ОМОНа.
В то же время ресурс «Tengrinews.kz» пишет, что среди бунтарей были граждане Казахстана. Отмечается, что инцидент действительно произошел в поселке Усть-Луга на территории вахтенного городка 26 марта.
Казахский МИД информирует, что беспорядки якобы произошли на объекте строительной компании «Велестрой», которая, в частности, специализируется на работах нефтегазового и электроэнергетического комплекса.
«По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами России для выяснения обстоятельств», — заявили в МИД Казахстана.
Атаки на порты в России
Уже несколько ночей подряд Ленинградская область РФ находится под атакой дронов. Телеграмм-каналы сообщили, что 23 марта был поражен один из крупнейших нефтяных портов РФ на Балтике. Местные власти подтвердили факт атаки и заявили о якобы работе ПВО.
Ночью 25 марта дроны снова устроили по стратегическим портам. В частности, под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга». Он занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.
Ночью против 27 марта были повторно поражены нефтеналивные порты «Усть-Луга» и «Приморск». Они являются крупнейшими в Ленинградской области и обеспечивают значительную часть экспорта российских нефтепродуктов.