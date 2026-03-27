В России начался бунт после ударов по важным портам – соцсети (видео)

полиция в РФ.

В последние дни на территории страны-агрессорки России были атакованы порты и важные НПЗ. В Сети появились видео беспорядков рабочих в Усть-Луге, расположенной в Ленинградской области.

Об этом сообщил Телеграмм-канал Exilenova+.

По данным ресурсов, в ночь на 27 марта бунт произошел в порту, который накануне атаковали Силы обороны Украины. Отмечается, что недовольство началось среди рабочих, большинство из которых — мигранты. Их якобы не пустили на смену.

После этого начались стычки с охраной терминала. На одном из видео видно, как автомобиль на большой скорости, вероятно, телохранителей влетел в толпу людей. По информации Телеграмм-канала, многих задержали полиция и спецназовцы ОМОНа.

В то же время ресурс «Tengrinews.kz» пишет, что среди бунтарей были граждане Казахстана. Отмечается, что инцидент действительно произошел в поселке Усть-Луга на территории вахтенного городка 26 марта.

Казахский МИД информирует, что беспорядки якобы произошли на объекте строительной компании «Велестрой», которая, в частности, специализируется на работах нефтегазового и электроэнергетического комплекса.

«По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами России для выяснения обстоятельств», — заявили в МИД Казахстана.

Атаки на порты в России

Уже несколько ночей подряд Ленинградская область РФ находится под атакой дронов. Телеграмм-каналы сообщили, что 23 марта был поражен один из крупнейших нефтяных портов РФ на Балтике. Местные власти подтвердили факт атаки и заявили о якобы работе ПВО.

Ночью 25 марта дроны снова устроили по стратегическим портам. В частности, под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга». Он занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.

Ночью против 27 марта были повторно поражены нефтеналивные порты «Усть-Луга» и «Приморск». Они являются крупнейшими в Ленинградской области и обеспечивают значительную часть экспорта российских нефтепродуктов.