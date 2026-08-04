Сбербанк / © Reuters

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Экономические проблемы, рост налоговой нагрузки и усиление административного давления все сильнее отражаются на российском бизнесе.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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В Центре макроэкономических исследований Сбербанка, проанализировав статистику Федеральной налоговой службы по регистрации и ликвидации предприятий за последние десять лет, пришли к выводу, что в текущем году в России резко возросло количество закрытий бизнеса именно по экономическим причинам.

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Аналитики отмечают, что ликвидаций компаний традиционно было больше новых регистраций. В то же время до прошлого года более 80% закрытий приходилось на предприятия, фактически не работавшие или представлявшие недостоверные сведения. Поэтому всплески ликвидаций в большинстве своем были связаны с борьбой против фиктивных компаний.

В этом году ситуация существенно изменилась. Количество закрытий, отражающих реальные решения бизнеса прекратить деятельность, резко увеличилось. По оценкам Сбербанка, их количество возросло примерно с 5 тысяч до 12–15 тысяч организаций ежемесячно.

«Рост обусловлен реорганизацией, ликвидацией вне процедуры банкротства и, прежде всего, упрощенным прекращением деятельности — добровольным закрытием юридического лица субъекта МСП по решению его учредителей», — отмечают авторы исследования.

Одновременно существенно сократилось количество новых регистраций предприятий. Поэтому, как отмечают аналитики, «предприятия вошли в первый полноценный демографический кризис».

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По их данным, за январь-май было зарегистрировано только 62 тысячи компаний против 80 тысяч за аналогичный период прошлого года. В мае на каждую тысячу действующих предприятий приходилось 4,3 новых регистрации, в то время как прекращений деятельности по экономическим причинам было 5,5.

Наибольшее сокращение коснулось почти всех отраслей экономики. Основной вклад в негативную статистику внесли сферы торговли, строительства и обрабатывающей промышленности, где сосредоточена значительная часть малого и среднего бизнеса.

В Сбербанке пришли к выводу, что «сочетание добровольных закрытий и минимальной регистрационной активности означает, что демографический разрыв впервые стал отражать ухудшение положения действующего бизнеса, а не очередную очистку реестра».

В издании отмечают, что ситуация для российского бизнеса начала ухудшаться еще со второй половины 2024 г., когда экономика РФ резко замедлила темпы роста.

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Рост ВВП снизился с более чем 4% в 2023–2024 годах до 1% в прошлом году, а в этом году почти приблизился к нулю. В то же время большинство гражданских отраслей промышленности уже длительное время находятся в состоянии стагнации или демонстрируют спад. Об этом также сообщал приближенный к российским властям аналитический центр ЦМАКП.

«На государственную поддержку, как и в начале войны, рассчитывать не приходится: имеющиеся резервы почти исчерпаны, и власти, напротив, пытаются сократить расходы и ищет способы наполнить бюджет, дефицит которого по итогам полугодия составил 5,7 трлн руб», — говорится в сообщении.

Дополнительное давление на бизнес оказало и повышение налогов. В течение двух лет подряд в России росла налоговая нагрузка: с 2025 года повысили налог на прибыль и НДФЛ, а в этом году — НДС. Кроме того, порог годовой выручки, до которого компании освобождались от уплаты НДС, сократили в 20 раз — с 450 млн рублей до 60 млн в прошлом году и до 20 млн рублей в текущем году.

В результате почти треть представителей малого бизнеса в этом году стала рассматривать возможность закрытия компании или ее продаж.

Как отмечает издание, ситуацию также усложняет продолжающееся перераспределение собственности, которое уже давно выходит за пределы только самых громких случаев с крупными компаниями.

Ранее сообщалось, что в России из-за экономического кризиса, вызванного политикой Путина, и война в Украине рядовые граждане оказались перед настоящим ужасом.

Мы ранее информировали, что российская экономика и политическая система достаточно жизнеспособны и переходят в фазу еще большей стабилизации.

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