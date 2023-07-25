В России начался показательный суд над "айдаровцами", участвовавшими в боях за Бахмут (видео)

В России батальон "Айдар" признан экстремистским и запрещенным.
Во вторник, 25 июля, в России начали судебное заседание, на котором будут судить 18 военнослужащих батальона " Айдар ".
Об этом пишут российские пропагандистские издания и публикуют видео из зала суда.
В России батальон "Айдар" признан экстремистским и запрещенным. Украинским военным инкриминируют "участие в террористической организации", "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" так называемой "ДНР".
Заседание проходит в Южном окружном военном суде РФ.
Где сейчас воюют бойцы батальона "Айдар"
По открытым данным, в период с 2014 по 2022 год штурмовой батальон находился в подчинении оперативного командования "Восток". В конце 2022 года он находится в ведении Командования сухопутных войск. Известно, что бойцы этого батальона воевали и сражаются за Бахмут Донецкой области.
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