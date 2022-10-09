В России начинается раскол элит по линии генералов: эксперт рассказал, почему в Кремле возненавидели Путина

В России элита открыто заявляет о своей неприязни к Путину.

В России начинается раскол элит в кругу генералов, а россияне массово меняют свое мнение о войне в Украине.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков, сообщает УНИАН.

"Раскол элит начинается по линии генералов. Это первая линия разлома. Вторая линия – по географическому принципу... Регионы начинают потихоньку возмущаться", – рассказал Гудков.

По его словам, элита ненавидит Путина. К тому же, выражает свою неприязнь открыто.

"Он (Путин – ред.) их лишил всего. Это не предположение, это факт. У меня есть такая информация от представителей высокопоставленных семей российской элиты. Они не скрывают своей ненависти и неприязни к Путину. Вопрос только в том, насколько эти настроения могут быть открытыми, и насколько они там эскалируются в результате поражений, которые терпит путинская армия в Украине. Они нарастают", – сказал Гудков.

Российский оппозиционер заявил, что в результате этого российский диктатор Владимир Путин начал зачистку российских генералов.

"Они будут назначены предателями, бездарями, которые все разворовали, про*рали. Они будут назначены крайними и "козлами отпущения", — предположил Гудков.

Настроения в России по поводу войны в Украине

В Кремле появляются первые храбрецы, выражающие Путину несогласие. Так, американское издание Washington Post обнародовало статью, в которой говорится, что среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией владеет разведка США.

Между тем, российские генералы осознают значительные провалы своей армии в войне против Украины и боятся застать тот момент, когда будет объявлена капитуляция.

В то же время в Москве начались аресты военных. Это может быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ.

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