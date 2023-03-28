В России начнут закрывать больницы и институты из-за катастрофы с бюджетом

Российские власти обсуждают возможность закрытия большого количества госучреждений по всей стране на фоне резкого падения доходов бюджета, дефицит которого к середине марта превысил 3 триллиона рублей.

Об этом информирует издание РБК.

Российское Министерство финансов предложило правительству сократить количество федеральных учреждений – многочисленного типа госструктур, содержание которых стоит государству 1,8 трлн рублей ежегодно.

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Издание сообщает, что в проекте итогового доклада Минфина за 2022 год "под нож" предлагается пустить все федеральные учреждения, кроме находящихся в ведении силовых структур.

Эта мера, как отмечает российский Минфин, поможет "повысить эффективность бюджетных расходов". По состоянию на 21 марта, по статистике ведомства, они почти вдвое превысили доходы: 7 трлн. рублей против 3,7 трлн.

В частности, предлагается закрывать научно-исследовательские институты, аналитические центры, архивы, музеи, поликлиники и больницы, прикрепленные к министерствам и ведомствам, а также лепрозории, противочумные центры и психиатрические больницы. Статус федеральных учреждений также имеют военкоматы, СИЗО, учреждения Федеральной миграционной службы и Федеральной таможенной службы.

Сокращения могут быть "достаточно объемными". Впоследствии процесс может затронуть и другие госструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не сможет изготовить и модернизировать более 1600 танков в ближайшие годы, несмотря на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина. Серийное производство танков в РФ на сегодняшний день отсутствует.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия не выполняет жизненно важные оборонные поставки для индийских военных из-за войны в Украине.

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