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В России начнут закрывать больницы и институты из-за катастрофы с бюджетом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В России начнут закрывать больницы и институты из-за катастрофы с бюджетом

Эта мера, как отмечает российский Минфин, поможет "повысить эффективность бюджетных расходов".

Российские власти обсуждают возможность закрытия большого количества госучреждений по всей стране на фоне резкого падения доходов бюджета, дефицит которого к середине марта превысил 3 триллиона рублей.

Об этом информирует издание РБК.

Российское Министерство финансов предложило правительству сократить количество федеральных учреждений – многочисленного типа госструктур, содержание которых стоит государству 1,8 трлн рублей ежегодно.

Издание сообщает, что в проекте итогового доклада Минфина за 2022 год "под нож" предлагается пустить все федеральные учреждения, кроме находящихся в ведении силовых структур.

Эта мера, как отмечает российский Минфин, поможет "повысить эффективность бюджетных расходов". По состоянию на 21 марта, по статистике ведомства, они почти вдвое превысили доходы: 7 трлн. рублей против 3,7 трлн.

В частности, предлагается закрывать научно-исследовательские институты, аналитические центры, архивы, музеи, поликлиники и больницы, прикрепленные к министерствам и ведомствам, а также лепрозории, противочумные центры и психиатрические больницы. Статус федеральных учреждений также имеют военкоматы, СИЗО, учреждения Федеральной миграционной службы и Федеральной таможенной службы.

Сокращения могут быть "достаточно объемными". Впоследствии процесс может затронуть и другие госструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не сможет изготовить и модернизировать более 1600 танков в ближайшие годы, несмотря на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина. Серийное производство танков в РФ на сегодняшний день отсутствует.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия не выполняет жизненно важные оборонные поставки для индийских военных из-за войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
574
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