В России намерены продавать продукты и лекарства по талонам

В России намерены продавать продукты и лекарства по талонам

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о введении сертификатов для малоимущих.

В России вернулись к идее введения продуктовых карточек, которую ранее отклонил российский парламент. Об этом сообщил в интервью finanz.ru председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, малообеспеченным россиянам предлагается продавать по талонам не только продукты питания, но и лекарства.

"Продовольственные сертификаты нуждающимся гражданам должны выдаваться адресно, чтобы они приобретали необходимые продукты питания, причем высокого качества ", — сказал Нилов.

Практика социальной помощи, похожая на систему продуктовых сертификатов, уже применяется в различных субъектах Российской Федерации. Этим законопроектом в Госдуме намерены ввести единый социальный подход на федеральном уровне.

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Пока нет определенности относительно того, кому именно будут выдавать сертификаты. По данным Росстата, на конец 2020 года 12,1% населения России находилось за чертой бедности. Всего 17,8 миллиона россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, установленного на уровне 11 329 рублей (примерно 150 долларов) в месяц.

Напомним, что российские климатологи предполагают, что из-за глобального потепления в ХХІІ веке могут оказаться под водой два крупных города в Российской Федерации. В зоне риска из-за стремительного изменения климата оказались Санкт-Петербург и Архангельск.

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