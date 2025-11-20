В России напали на посла Польши: подробности инцидента

Флаг России / © pixabay.com

Реклама

В Санкт-Петербурге произошел резонансный инцидент: группа агрессивно настроенных «активистов» совершила нападение на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Нападение произошло еще в воскресенье, 16 ноября, когда дипломат прибыл в город для участия во встрече с польской общиной по случаю Дня независимости.

Реклама

Представитель польского МИД Мацей Вевиор подтвердил, что когда Краевский вместе с консулом направлялся на богослужение в базилике святой Екатерины Александрийской, их путь заблокировала группа российских граждан.

Нападавшие держали плакаты с антиукраинскими и антипольскими надписями, открыто выражая свою агрессию и обвиняя Варшаву в поддержке Украины.

Поначалу все ограничивалось словесными образами и возгласами, но ситуация быстро обострилась:

«Впоследствии кто-то из толпы попытался напасть на дипломата физически «, — сообщил спикер польского МИД.

Реклама

Вмешательство охраны польского посла оказалось оперативным. Благодаря быстрой реакции нападавших удалось остановить, а сам Кшиштоф Краевский не получил серьезных повреждений.

Напомним, в Польше задержаны несколько человек по делу о диверсиях на железной дороге, к которым, по данным спецслужб, причастны украинцы, сотрудничавшие с российскими разведчиками. Представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что ABW и полиция уже проводят первые задержания, продолжаются допросы и установление роли каждого фигуранта. Следствие развивается, возможны новые аресты, но подробности пока не разглашаются.