В России напуганы, что США могут дать Украине дальнобойные ракеты: угрожают признать Америку стороной войны

Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что в случае поставки Украине ракет большой дальности из США Россия признает Америку стороной конфликта.

По словам Захаровой, это станет для России "красной чертой", которая повлечет за собой "адекватный ответ".

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", — сказала Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что, мол, Россия оставляет за собой право "адекватно отреагировать" в случае решения США по поставкам Украине ракет большей дальности.

Напомним, США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

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