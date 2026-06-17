В России нарастает топливный кризис: дефицит бензина уже зафиксировали более чем в 50 регионах — СМИ

Бензин / © Associated Press

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В России обостряется топливный кризис на фоне понижения добычи нефти и регулярных ударов беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли. Как сообщает российское издание The Bell , в мае 2026 года добыча нефти в РФ упала до самого низкого уровня за последний год.

По данным журналистов, в конце мая почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия в центральной части России были вынуждены сократить производство или временно приостановить работу после атак дронов.

Ограничения на отпуск горючего для частного транспорта действуют в 53 регионах РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины.

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В частности:

- в 18 регионах ввели лимит - не более 50 литров бензина или одного полного бака на автомобиль;

— аналогичные ограничения действуют в временно оккупированном Крыму, Севастополе, а также в частях Херсонской и Запорожской областей;

— еще в 11 регионах сообщают о нехватке горючего на многих АЗС, хотя официальных ограничений по объему продаж пока нет.

Эксперты считают, что у российских властей еще есть инструменты для смягчения ситуации в большинстве регионов страны. Самым вероятным сценарием называют дальнейший рост цен на бензин, как это уже происходило летом 2025 года.

В то же время, во временно оккупированном Крыму ситуация выглядит более сложной — там, по оценкам аналитиков, быстрого решения проблемы пока не видно.

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После ударов по НПЗ война начала переходить в новую фазу

Напомним, война в Украине вступает в новую фазу , где украинские дальнобойные удары ракетами и дронами все сильнее бьют по ключевым элементам российской военной машины: нефтяной инфраструктуре, логистике и теневому флоту.

Благодаря этому война приближается к состоятельным жителям Москвы и Санкт-Петербурга, разрушает их безопасное тыло и демонстрирует иностранным инвесторам минусы вложений в РФ. Показательной стала атака во время Петербургского экономического форума, повлекшая за собой перебои в работе аэропорта и связи.

Отдельным стратегическим направлением является уничтожение российского Балтийского нефтегазового комплекса, обеспечивающего до половины экспорта горючего РФ. Только за последнее время были совершены десятки ударов по НПЗ и терминалам, включая объекты в 2000 км от границы. Это уже спровоцировало дефицит горючего внутри России, заставив Москву ограничивать экспорт и «одалживать бензин» в Беларуси.

В то же время Украина успешно разрушает российскую логистику на оккупированном юге, увеличив количество ударов в четыре раза. Сухопутный коридор в Крым из-за постоянного уничтожения бензовозов и техники превратился в «трассу смерти». Как следствие, Крым оказывается в топливной и продуктовой изоляции.

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