В России нашли ферму с рабами: как людей заманивали на "работу"

Трудовые рабы с российской фермы

В Воронежской области России правоохранители расследуют дело о трудовом рабстве. По данным волонтеров, на одной из ферм удерживали более 100 человек, заманивая их обещаниями высокой зарплаты.

Об этом сообщают российские СМИ.

В селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области фермеры удерживали около сотни людей в рабских условиях, заманивая их предложениями высокой зарплаты и комфортной работы, заявили в волонтерской организации «Альтернатива».

Волонтеры рассказали, что на ферме они нашли трех граждан Беларуси — женщину по имени Алена и двух мужчин, Сергея и Юрия. По их словам, Алена и Юрий попали туда в мае 2025 года, а Сергея привезли из Краснодарского края, где он несколько месяцев работал в торговле арбузами. Также с Кубани доставили еще одного работника — Олега, уроженца Смоленской области.

Условия удержания рабов на ферме

Ферма была огорожена, и выходить за ее пределы разрешали только под присмотром «старшего» — мужчины по имени Слава, известного под прозвищем «Цыган». Именно он сопровождал рабочих в магазин, покупая им необходимое в пределах выделенного «бюджета» — не более 3000 руб. в месяц.

"Кормят работников, по их наблюдениям, в основном просроченными продуктами, попытки побега — пресекаются и наказываются, а в остальном — обещания, что обязательно зарплата будет и домой отвезут», — рассказали волонтеры.

В середине августа они смогли освободить еще одну женщину по имени Елена. Ее месяцем ранее подобрали на вокзале под предлогом выгодного трудоустройства. Незнакомая девушка убедила Елену в хороших условиях и высокой оплате, однако, оказавшись на ферме, у женщины уже не было возможности уйти.

«Альтернатива» записала показания освобожденных на видео. По их словам, всем предлагали одинаковые условия: «зарплату по 2000 рублей в день с бесплатным проживанием и питанием». Обещали платить за посадку овощей, работу в теплицах и на плантации, но взамен денег не отдавали, «просили потерпеть неделю, потом месяц».

«Однажды даже подняли на нас руку», — рассказал один из пострадавших.

Владельцы плантации — якобы украинцы

По словам работников, за ними следили двое мужчин — упомянутый Слава «Цыган» и бригадир Андрей, известный как «Кабан». Деньги якобы передавали Славе, но он их не распределял. По информации рабочих, всем руководила женщина по имени Надежда Васильевна, которая представлялась предпринимательницей. Российские медиа утверждают, что эта женщина и ее муж, владельцы плантации, якобы родом из Украины, а Славу и Андрея описывают как «двух вербовщиков цыганской национальности».

Когда новоприбывшие попадали на ферму, там уже работало около 70 человек. Сейчас известно, что без учета освобожденных, количество работников в целом достигало 108.

Следственный комитет РФ по Воронежской области сообщил о начале проверки в отношении «неизвестных лиц» на основании материалов, обнародованных волонтерами. Ведомство пообещало принять решения по результатам.

