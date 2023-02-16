В России нашли мертвой главного финансиста Минобороны РФ в Западном военном округе

В России обнаружили мертвой главного финансиста Минобороны РФ в Западном военном округе. Правоохранители РФ предполагают версию с самоубийством.

В российском Санкт-Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной, руководившей управлением финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на российские издания "Фонтанка" и Mash.

Тело женщины обнаружили вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга. В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались.

Российские правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

Напомним, это уже не первая загадочная смерть российских чиновников и бизнесменов. Ранее в России в загородном доме обнаружили мертвым генерал-майора, бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова. Он в РФ до января 2023 года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.

Кроме того, в РФ нашли мёрвого и российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, которого назначили ответственным за подготовку мобилизованных для участия в войне против Украины.

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