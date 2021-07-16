В России нашли пропавший с радаров Ан-28: что с экипажем и пассажирами

В России нашли пропавший с радаров Ан-28: что с экипажем и пассажирами

Самолет совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, найден. Пассажирам и членам экипажа чудом удалось выжить.

Об этом российскому ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет найден", — отметил собеседник.

По информации МЧС, погибших нет. В ведомстве уточнили, что на борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа.

По информации Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, пропавший борт обнаружили спасатели в 18:36 по местному времени.

"Найден борт. Люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram канал Baza, самолет совершил жесткую посадку. Среди пассажиров есть выжившие — их видно с воздуха, люди находятся рядом с самолетом.

Сейчас пассажиров найденного Ан-28 в Томской области эвакуируют вертолетами в Томск.

По предварительным данным, экипаж принял решение о внеплановой посадке из-за отказа двигателя. Самолет удалось приземлить на открытой площадке, никто из людей на борту не погиб. За пассажирами Ан-28 выслали два дополнительных вертолета для эвакуации.

Глава департамента информполитики администрации Томской области Алексей Севостьянов сообщил, что больницы Томска и ближайших населенных пунктов готовы к приему эвакуированных пассажиров и членов экипажа, пишет Telegram канал Подъем.

После жесткой посадки самолета Томский СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", информирует Telegram-канал Mash Siberia.

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Погибли все 28 человек, находившихся на борту: 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 рождения, и шесть членов экипажа.

Новости мира: на Камчатке пропал пассажирский самолет АН-26

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