В России Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов

Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, был внесен в список террористов и экстремистов.
Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
В реестр также были внесены:
- соратников Навального Руслана Шаведдинова, Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади,
- депутатов томской городской думы Ксению Фадееву и Андрею Фатееву,
- бывших координаторов штабов Навального в Уфе, Иркутске, Барнауле и Архангельской Лилии Чанышевой, Захара Сарапулова, Вадима Останина и Егора Бутаова Павла Зеленского.
Как сообщалось, в Российской Федерации внесли в список экстремистов и террористов соратников заключенного оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова. По законодательству, у людей, оказавшихся в списке, замораживают банковские счета. Им могут запретить осуществлять какие-либо денежные операции с имуществом в России и вступать в наследство.
Следует заметить, что в сентябре прошлого года российский Следственный комитет возбудил против Навального, Волкова, Жданова и "других лиц" уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.
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