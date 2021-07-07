В России найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - СМИ

В России найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - СМИ

Первые тела уже извлекаются из воды.

В России губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, разбившегося на севере региона.

"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", — сказал Солодов "Интерфаксу".

Он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется оперативно.

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По данным источника СМИ, к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.

Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен.

Позже появилось первое фото с места аварии.

В свою очередь экстренные службы сообщили, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Через некоторое время в санавиации региона подтвердили информацию о погибших: в авиакатастрофе на Камчатке (Россия) погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, экипаж самолета был опытным. Также он подтвердил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана.

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