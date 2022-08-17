В России назначили нового главу Черноморского флота: кто им стал

В России был назначен новый глава Черноморского флота. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

Публичного мероприятия, посвященного назначению, не было, и, скорее всего, не будет якобы из-за "желтого уровня террористической опасности" в городе.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Приказ был главком о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", — говорится в сообщении.

По словам издания, сейчас Соколов якобы "принимает дела". Однако издание пишет, что в условиях так называемой "спецоперации" "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях".

Кто такой Соколов?

Родился в 1962 году. Женат. Имеет двоих сыновей.

С 2006 по 2010 годы был заместителем командующего.

С 2010 по 2012 годы занимал должность командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (Владивосток).

С 2012 по 2013 год уже был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (Мурманская область).

С 2013 по 2019 годы – заместитель командующего Северным флотом.

С 2020 по 2022 годы – начальник Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова (Санкт-Петербург)

Напомним, диктатор агрессора России Владимир Путин прибег к кадровым изменениям в Черноморском флоте. Одна из причин такого решения – взрывы в аннексированном Крыму. Эксперт Центра оборонных стратегий Сергей Рыженко называет это "конечной точкой для принятия решения".

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