В России назначили нового командующего Черноморским флотом: что известно о Моисееве

В российском Кронштадте провели церемонию назначения временного исполняющего обязанности главка ВМФ. Им стал адмирал Александр Моисеев.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Те потери кораблей, которые в последнее время были, видимо, и привели к тому, что такая потребность (замена главнокомандующего – ред.) возникла", – заявил член комитета по обороне Виктор Соболев.

Как пишет The Moskow Times, Александр Моисеев родился в Калининградской области. Ранее командовал Северным флотом и Черноморским флотом. В 2011 году получил звание Героя России за "испытание новейшего оружия" и успешные ракетные пуски с подводной лодки стратегического назначения.

Потери Черноморского флота РФ: коротко

Украинские военные продолжают уничтожать российские корабли в акватории Черного моря. Они ликвидировали треть из 80 военных судов ЧФ РФ. Также достаточно много единиц повреждены.

В частности, речь идет о: крейсере "Москва", спасательно-буксирном судне "Василий Бех", разведывательном корабле "Иван Хурс", больших десантных кораблях "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", ракетном катере "Ивановец", подводной лодке "Ростов-на -Дону", патрульном корабле "Сергей Котов" и других судах.

Британская разведка считает, что именно поэтому Кремль отставил главнокомандующего Черноморским флотом Николая Евменова.

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