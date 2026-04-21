В России назревает банковский кризис: как Кремль скрывает финансовые проблемы из-за войны

Россия скрывает экономические проблемы с помощью искаженной статистики / © ТСН

Россия активно манипулирует официальными данными, чтобы скрыть от мира реальное кризисное состояние своей экономики и создать иллюзию несгибаемости перед западными санкциями. Однако эти серьезные финансовые проблемы не заставят Кремль остановить войну против Украины или прекратить гибридные атаки на страны Европы.

Подробности о настоящем состоянии российской экономики и ее влиянии на ход боевых действий обнародовала Шведская военная служба разведки и безопасности (MUST).

Манипуляция цифрами и угроза кризиса

Глава шведской разведки Томас Нильссон отметил, что реальная ситуация в РФ значительно хуже, чем ее пытаются подать в официальных отчетах. На самом деле страна-агрессор страдает от гораздо более высокой инфляции и огромного дефицита бюджета, а эксперты даже фиксируют признаки начала банковского кризиса.

Хотя недавний рост мировых цен на нефть и принес Москве дополнительные доходы из-за конфликта на Ближнем Востоке, этого недостаточно для спасения ситуации. Чтобы полностью перекрыть финансовый дефицит, стоимость барреля нефти должна держаться на уровне более 100 долларов на протяжении всего года.

Экономика падает, но война продолжается

Серьезные финансовые трудности уже перекинулись на российский оборонный сектор, страдающий от потерь, коррупции и тотальной зависимости от государственного финансирования. По оценкам разведчиков, модель производства военной техники только для того, чтобы ее сразу уничтожили на фронте, является системной ошибкой и не может обеспечить стране стабильный рост.

Несмотря на это, Томас Нильссон предупреждает, что слабая экономика никак не изменит стратегические планы Кремля. Продолжение агрессии против Украины является сугубо политическим решением, однако финансовые ограничения и санкции оказывают непосредственное влияние на то, какую именно военную технику и как быстро Россия способна производить для своих войск.

Напомним, российские власти готовятся сократить «нечувствительные» статьи бюджета на 10% из-за резкого падения доходов от продажи нефти и газа. Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости «оптимизации» расходов.