У России назревают новые проблемы с нефтью: в Reuters назвали, что срывает планы Кремля

Пожар на российском НПЗ

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Россия в июле увеличила добычу нефти и газового конденсата после сокращения на месяц раньше. В то же время, уже в августе сохранить этот уровень будет сложно из-за новых атак на нефтеперерабатывающие предприятия и проблемы с экспортной логистикой.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации двух источников Reuters, в июле добыча нефти и газового конденсата в РФ выросла примерно на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Общий объем превысил 9 миллионов баррелей в день.

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Росту способствовало возобновление загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов, а также высокие объемы экспорта сырой нефти.

Продажи нефти и нефтепродуктов остаются одним из ключевых источников наполнения российского бюджета. Именно поэтому Москва пытается поддерживать экспорт на максимально возможном уровне, невзирая на западные санкции и регулярные удары по объектам нефтяной инфраструктуры.

Впрочем, собеседники агентства отмечают, что уже в августе повторить июльские показатели скорее всего не удастся. Среди главных причин они называют ужесточение атак беспилотников на российские НПЗ в конце июля и начале августа, а также дефицит танкерных мощностей в Черном море.

По словам источников, из-за этих факторов нефтедобывающие компании могут быть вынуждены сократить добычу, поскольку возможности экспорта дополнительных объемов сырья остаются ограниченными.

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Ранее в Банке России также признавалось, что сокращение добычи в начале года было связано с повреждениями нефтеперерабатывающих предприятий и ограничениями экспортной инфраструктуры.

В отчете регулятора отмечалось, что перенаправить свободные объемы нефти на внешние рынки было непросто из-за недостаточной пропускной способности транспортной и портовой инфраструктуры.

По данным отраслевых источников Reuters, в августе Россия рассчитывает увеличить экспорт нефти через западные порты примерно на 4% по сравнению с июлем. Ожидалось, что дополнительные объемы появятся за счет внеплановых остановок отдельных нефтеперерабатывающих заводов.

Однако новые атаки беспилотников могут разрушить эти планы. Только за последнюю неделю после ударов дронов работу временно приостановили несколько российских нефтеперерабатывающих предприятий.

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Ранее сообщалось, что СБУ и Силы обороны ударили по НПЗ в Ярославле и кораблях ФСБ в Керчи.

Мы ранее информировали, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ привели к падению темпов переработки до 24-летнего минимума и создали новые риски для российского экспорта.

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