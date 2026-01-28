В России назвали города Европы, которые могут атаковать "Орешником"

«Орешник» / © ТСН

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев спровоцировал очередную волну эскалации, заявив о беззащитности Европы перед ракетами «Орешник». Политик использовал публикацию немецких медиа для продвижения нарративов о слабости НАТО.

Об этом пишет Express.

Журавлев вызвал новую волну тревоги о возможности Третьей мировой войны, заявив, что Европа якобы является «беззащитной» перед современными гиперзвуковыми вооружениями России. Депутат Госдумы РФ, который является радикальным националистом, распространил публикацию немецких СМИ о недавнем российском ракетном ударе по Украине.

РФ якобы способна поражать объекты в «западных столицах»

Журавлев обратился к материалу Berliner Zeitung, где упоминалось о вероятном применении Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атак на Львовскую область. По его словам, этот удар якобы вызвал резонанс в политических и военных кругах Европы. Комментируя событие, политик охарактеризовал атаку как «четкий сигнал» для ЕС и НАТО, заявив, что Москва показала способность поражать объекты в «западных столицах» и на военных базах Альянса.

Депутат также утверждал, что союзники Украины перед новыми российскими технологиями являются «фактически беззащитными», хотя сама немецкая газета таких выводов не делала.

Журавлев продвигает тезисы о слабости и уязвимости Запада

В публикации Berliner Zeitung речь шла прежде всего об очередной волне ракетных ударов по Украине. Издание сообщало, что Россия впервые за несколько месяцев использовала систему «Орешник» на фоне массированных атак по Киеву и западным областям. В то же время интерпретация Журавлева значительно вышла за пределы материала, превратив его в инструмент продвижения тезиса о слабости и уязвимости Запада.

В своей заметке политик не называл конкретных городов и не выдвигал прямых угроз в адрес Великобритании или любой другой страны.

Журавлев и ранее отличался резкими заявлениями в отношении НАТО и западных государств. Он известен жесткой риторикой и неоднократно говорил о вероятности прямого столкновения между Россией и Западом.

Как Путин хочет «Орешником» запугать Европу и НАТО?

Напомним, украинский журналист Виталий Портников ранее объяснил, что российские удары по энергетике в морозы и запуск ракеты «Орешник» по Львову является стратегией президента Владимира Путина по принуждению к капитуляции через создание невыносимых условий для украинцев и запугивание Европы. Атака вблизи границ НАТО — это ответ на замораживание активов РФ и финансовую помощь Киеву, призванная использовать страх как оружие против Запада.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что использование Россией ракет «Орешник» и атаки на инфраструктуру являются попыткой запугать союзников и заставить их прекратить помощь Украине. Он подчеркнул, что НАТО не поддастся на это давление, ведь безопасность Украины прямо влияет на стабильность всего евроатлантического региона.

К слову, как сообщило Sky News, ракета «Орешник» с дальностью до 5500 км способна достичь Британии за 10 мин., а ее скорость критически снижает эффективность систем ПВО. Эксперты считают демонстрацию «Орешника» актом ядерного шантажа и «предупредительным выстрелом» Кремля, направленным на запугивание Европы и НАТО на фоне изменений в ядерной доктрине РФ.