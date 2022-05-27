В России назвали государства, с которыми не решен вопрос границ: в перечне — Украина, Грузия и одна из балтийских стран

Глава российского пограничного ведомства назвал семь стран и одно псевдогосударственное образование, с которыми не до конца согласован вопрос о границах.
Руководитель пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов назвал страны, с которыми Россия не завершила международно-правовое оформление государственных границ. В перечне соседних государств – Украина, так называемая Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан и США. Также не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией.
Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на интервью главы российского пограничного ведомства "Русской газете".
По его словам, с 2014 года Украина прекратила приграничное сотрудничество с Россией.
"Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", — сказал российский генерал.
Из США не урегулированы вопросы разграничения морских акваторий в Беринговом проливе.
“Власти Эстонии, в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы, в одностороннем порядке внесла дополнительные условия при ратификации договора о границе, что создало ошибочный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным договором отозвана в сентябре 2005 года”, — сообщил также Кулишов.
По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%, но процесс остановился после событий 2008 года.
Также генерал Кулишов напомнил о территориальных претензиях Японии на Курильские острова, из-за которых Россия по-прежнему не подписала мирный договор с соседней страной после окончания Второй мировой войны.
Напомним, Таллинн отказывается ратифицировать с Москвой договор о российско-эстонской границе.
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