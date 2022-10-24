В России назвали причину падения самолета, убившего 13 человек в Ейске: во всем виноваты птицы

Самолет упал на жилой дом и взорвался, пилоты успели катапультироваться и выжили.

В России заявили, что причиной падения военного самолета Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц.

Об этом 24 октября сообщило пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц, что привело к возгоранию самолета, сообщили в силовых структурах", – написали пропагандисты.

Напомним, в российском городе Ейск вечером 17 октября военный самолет упал на жилой дом. От взрыва бомбардировщика скончались 13 человек, еще 19 получили ранения. Пилоты самолета успели катапультироваться и выжить.

Фото: соцмережі

Фото: t.me/bazabazon

Фото: Associated Press

Пылает, как факел: в российском Ейске военный самолет влетел в 9-этажку

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