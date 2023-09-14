В Москве говорят, что хотят, чтобы ее продукция была выведена на мировые рынки.

Российская Федерация вернется к "зерновому соглашению" тогда, когда будут исполнены некоторые условия. В частности, речь идет о выводе ее сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин одного из пропагандистских телеканалов.

"Восстановление инициативы возможно, как только будут выполнены условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки. Это главный критерий того, что может произойти", сказал Вершинин.

По его словам, это главный критерий возобновления инициативы. Впрочем, не единственный. Он также отметил, что "Россельхозбанк" должен быть переподключен к системе SWIFT. Представитель российского МИД считает, что промежуточные решения результата не дадут и не приведут к решению проблемы.

Напомним, на днях в администрация президента-диктатора РФ Владимира Путина сделали новое заявление о "зерновом соглашении". Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей.

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