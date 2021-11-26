В России назвали вероятную причину аварии на шахте, в которой погибли полсотни человек

В России назвали вероятную причину аварии на шахте, в которой погибли полсотни человек

Спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва. Ожидается, что через трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность снизится.

Вероятной причиной аварии на угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области, в которой погибли по меньшей мере 52 человека, считают взрыв метано-воздушной смеси.

Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивильева сообщает "Интерфакс".

"Точные причины установит комиссия, — указал он. — Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей)".

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Известно, что в больницах по-прежнему находятся 38 горняков, а также 11 спасателей. Тем временем на шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части.

"Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте", — заявили власти региона.

В то же время в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара, в частности пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Между тем, прокуратура Кемеровской области во время проверок соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы Кузбасса выявила нарушения на нескольких предприятиях.

Как сообщалось, задымление в вентиляционном штреке на угольной шахте "Листяжная" произошло утром в четверг, 25 ноября. В момент инцидента в шахте находились 285 человек.

По предварительным данным, на глубине 250 метров загорелась угольная пыль. После этого произошел взрыв и вспыхнул пожар, а едкий дым распространился вдоль всей выработки.

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По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ).

Региональная прокуратура инициировала проверку выполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. В ближайшее время им предъявят обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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"В ходе начальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся на производстве рабочие задохнулись", — отметили правоохранители.

Тем временем спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва. "Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с ухудшающейся газодинамической обстановкой в шахте, растет концентрация метана", — пояснил исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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