В России не хватает рабочей силы: война повлекла за собой падение до уровня девяностых — британская разведка

Количество свободных работников в РФ на самом низком уровне с 1998 года.

Российская Федерация столкнулась с величайшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Это приведет к падению уровня экономики и может разжечь инфляцию.

Такой отчет военной разведки опубликовало в воскресенье, 7 мая, Министерство обороны Великобритании.

Нехватка рабочей силы обусловлена демографическими факторами, ведь, по данным британской разведки, за последние три года из-за влияния COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.

В прошлом году из-за развязанной Кремлем войны Россию покинуло 1,3 миллиона человек. Среди них, говорится в отчете, “многие молодые и хорошо образованные, работавшие в отраслях с высокой добавленной стоимостью".

В частности, в 2022 году около 10% (100 тысяч) ИТ-работников не вернулись в РФ после выезда за границу.

Согласно опросу Центрального банка РФ, проведенного среди 14 000 работодателей, количество свободных работников – на самом низком уровне с 1998 года.

"Мобилизация, исторически высокий уровень эмиграции, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы", — отметили в британской разведке.

Эксперты прогнозируют, что такая ситуация окажет негативное влияние на российскую экономику и может разжечь инфляцию.

Напомним, на демографический кризис в России влияют потери в войне после полномасштабного вторжения в Украину, бегство мужчин от мобилизации за границу и высокая смертность во время пандемии коронавируса.

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