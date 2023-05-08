В России не хватает рабочей силы: война повлекла за собой падение до уровня девяностых — британская разведка

Количество свободных работников в РФ на самом низком уровне с 1998 года.
Российская Федерация столкнулась с величайшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Это приведет к падению уровня экономики и может разжечь инфляцию.
Такой отчет военной разведки опубликовало в воскресенье, 7 мая, Министерство обороны Великобритании.
Нехватка рабочей силы обусловлена демографическими факторами, ведь, по данным британской разведки, за последние три года из-за влияния COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.
В прошлом году из-за развязанной Кремлем войны Россию покинуло 1,3 миллиона человек. Среди них, говорится в отчете, “многие молодые и хорошо образованные, работавшие в отраслях с высокой добавленной стоимостью".
В частности, в 2022 году около 10% (100 тысяч) ИТ-работников не вернулись в РФ после выезда за границу.
Согласно опросу Центрального банка РФ, проведенного среди 14 000 работодателей, количество свободных работников – на самом низком уровне с 1998 года.
"Мобилизация, исторически высокий уровень эмиграции, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы", — отметили в британской разведке.
Эксперты прогнозируют, что такая ситуация окажет негативное влияние на российскую экономику и может разжечь инфляцию.
Напомним, на демографический кризис в России влияют потери в войне после полномасштабного вторжения в Украину, бегство мужчин от мобилизации за границу и высокая смертность во время пандемии коронавируса.
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