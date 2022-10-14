В России не выпустили самолет в Турцию, потому что пилота мобилизовали прямо на рабочем месте (видео)

Пилот получил повестку, когда еще был дома, но решил ее проигнорировать.

В России отменили авиарейс из Уфы в турецкую Анталию из-за того, что второму пилоту пришла повестка в армию и ему уже было запрещено пересечение границы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно сообщению, пассажиров рейса авиакомпании Azur Air сначала два часа просто продержали на взлетно-посадочной полосе, а позже объявили по громкой связи: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас оставить самолет".

По словам туристов, проходивших регистрацию рядом со вторым пилотом, повестка ему поступила, когда тот еще был дома. Однако мужчина ее проигнорировал и никому об этом не рассказал. Так что пилота остановили на паспортном контроле.

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В Госдуме РФ решили бороться с уклонистами от мобилизации и предлагают лишить таких лиц права работать в госструктурах.

Интересеный факт о мобилизации в России: в Москве вручили повестку гражданке Вьетнама Ву Хоанг Ань Нгуен, которая получила российский паспорт два года назад и не имеет никакого отношения ни к армии, ни к медицине.

Заметим, по данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, в Украине уже воюют около 10 тыс. мобилизованных россиян.

Они уже понесли первые потери. Так, по данным российских медиа, в Украине погибли пятеро недавно мобилизованных из Челябинской области.

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