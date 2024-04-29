В России неизвестные напали на полицейских: есть погибшие

В Карачаево-Черкесии новое нападение на сотрудников российской полиции.

Об этом идет речь в социальных сетях.

По предварительным данным, к посту полиции у поселка Мара-Аяги подъехали неизвестные, взорвавшие гранату, после чего началась стрельба. По предварительной информации, один из силовиков погиб, трое получили ранения.

При этом местные паблики сообщают, что нападавшие якобы были убиты ответным огнем.

Местные жители сообщают, что около 12 ночи слышали взрыв и звуки стрельбы в районе перекрестка автодорог Мара — Мара-Аяги — Новый Карачай. Официальной информации пока нет.

Напомним, что ранее под Москвой неизвестный расстрелял двух полицейских.

Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел масштабный теракт со стрельбой и пожаром. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок террористической организации ИГИЛ.

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