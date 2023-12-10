В России неизвестные убили летчика "Бес": Андрющенко предположил, кто может быть к этому причастен

По предположениям Андрющенко, к убийству причастны украинские спецслужбы.

В российском Воронеже неизвестные убили летчика с позывным "Бес". Он получил травмы и вскоре скончался в больнице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его предположениям, к ликвидации пилота причастны украинские спецслужбы.

"Наши корреспонденты сообщают, что в Воронеже летчик "Бес" занял свое место соответственно позывному.

Здоровье погибшим. Наши спецслужбы – лучшие. Пришло время Моссаду пожать", — говорится в его сообщении.

Тем временем российские телеграмм-каналы пишут, что "Бес" работал преподавателем в Военно-Воздушной академии ВВС, он "передал свой боевой опыт".

"Задержан подозреваемый в убийстве, причины убийства до сих пор неизвестны", — пишут российские тг-каналы.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 декабря 2023 года потери российских оккупантов составили более 338 820 человек. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 700 захватчиков.

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