В России неизвестные убили летчика "Бес": Андрющенко предположил, кто может быть к этому причастен

По предположениям Андрющенко, к убийству причастны украинские спецслужбы.
В российском Воронеже неизвестные убили летчика с позывным "Бес". Он получил травмы и вскоре скончался в больнице.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его предположениям, к ликвидации пилота причастны украинские спецслужбы.
"Наши корреспонденты сообщают, что в Воронеже летчик "Бес" занял свое место соответственно позывному.
Здоровье погибшим. Наши спецслужбы – лучшие. Пришло время Моссаду пожать", — говорится в его сообщении.
Тем временем российские телеграмм-каналы пишут, что "Бес" работал преподавателем в Военно-Воздушной академии ВВС, он "передал свой боевой опыт".
"Задержан подозреваемый в убийстве, причины убийства до сих пор неизвестны", — пишут российские тг-каналы.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 декабря 2023 года потери российских оккупантов составили более 338 820 человек. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 700 захватчиков.
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