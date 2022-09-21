В России некоторым гражданам в связи с мобилизацией запретили выезжать за границу: кто в перечне

После объявления частичной мобилизации в России граждане страны-террориста раскупили все прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянскую столицу Ереван на сегодня, 21 сентября. Впрочем, есть нюанс и не все россияне смогут уехать за границу.

Россиянам, стоящим на военном учете, запрещено въездить из страны.

Об этом свидетельствует статья 21 российского закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", — говорится в документе.

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Отметим, что в первую очередь призыву подлежат граждане РФ до 35 лет, а именно рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы. До 45-60 годам младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники. Также лица, прошедшие срочную службу, и имеющие опыт реальных боевых действий.

Во вторую очередь призывают рядовых, сержантов, прапорщиков, мичманов в возрасте 35-45 лет. А также подлежат призыву младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники 45-60 лет. Также лица освобождены от военной службы из-за здоровья.

В третью очередь – 45-50 лет рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы; а также младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники 50-60 лет. Также женщины до 45 лет, у которых есть военное образование или опыт службы.

К слову, кроме этого запрета, россиянам ограничили выдачу виз. А ряд стран шенгенской зоны с 19 сентября не пускает больше россиян.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора с экстренного обращения, читайте здесь.

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