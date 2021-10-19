В России несколько дней подряд фиксируют рекордную смертность от осложнений коронавируса

В России несколько дней подряд фиксируют рекордную смертность от осложнений коронавируса

Количество летальных случаев перевалило за тысячу.

За прошедшие сутки, 18 октября, в России коронавируса инфицировалось 33740 человек, а умерло 1015 пациентов — это максимум за все время пандемии. Накануне было 998 смертей.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Случаи инфицирования зафиксировали в 85 регионах. Отмечается, что 7,4% больных не имели клинических проявлений COVID. За сутки в России полностью выздоровели 23426 человек.

С начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано Понда восемь миллионов инфицирования коронавируса. Умерло 225 325 больных. Выздоровели более семи миллионов пациентов.

Как сообщалось, граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербия, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19. Российские туроператоры с сентября предлагают клиентам прививочной туры в Сербию, стоимость которых варьируется от 300 до 700 долларов.

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