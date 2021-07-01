В России несовершеннолетняя девушка на глазах прохожих ударом ножа убила незнакомого подростка

Убийство произошло среди бела дня на площади перед драмтеатром.

В российском городе Братске (Иркутская область) 16-летняя девушка вонзила в сердце 14-летнего подростка нож-"бабочку". Как сообщает издание "Знак", убийство произошло среди белого дня, 30 июня, в людном месте — возле здания драматического театра.

По словам очевидцев, подросток гулял с компанией друзей, когда к нему подошла малознакомый ему девушка. Она отвела парня в сторону и между ними состоялся разговор на повышенных тонах, во время которой парень заметно нервничал.

Словесный конфликт закончился тем, что девушка вынула нож-"бабочку" и нанесла им удар в грудь собеседнику. Все события зафиксировала установленная рядом камера видеонаблюдения.

скриншот видео с камеры наблюдения

Судя по кадрам, парень не сразу понял, что произошло, вернулся к друзьям и, задыхаясь, попросил вызвать ему скорую помощь. Медикам не удалось спасти жизнь подростка, которому лезвие ножа попало в сердце.

В комментарии "Комсомольской правде" друзья убитого утверждали, что он даже не знал девушку, которая нанесла ему смертельный удар. По словам классного руководителя в школе, где учился юноша, он был бесконфликтным и спокойным парнем.

После убийства, девушка скрылась с места происшествия, помыв нож от крови прямо в фонтане. Вскоре ее задержали правоохранители.

По данным следствия, несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и осуществляла различные противоправные действия. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 РФ (убийство).

Напомним, что в российской Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил 11-летнюю дочь своей знакомой, а потом надругался над ее телом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку