В России неспокойно: продолжаются бои в одном из регионов

Силовики Ингушетии уже несколько часов ведут бой с неизвестными, засевшими на третьем этаже многоквартирного дома.

Об этом сообщает Mash в социальных сетях.

В городе Карабулак был введен режим контртеррористической операции.

Перестрелка началась еще в 19.30 2 марта 2024 года. За это время удалось установить, что злоумышленников шестеро. Предварительно двоих ликвидировали.

"Жителей просят сохранять спокойствие и не вмешиваться в действия правоохранителей. По одной из версий, террористы готовили серию терактов в регионе в людных местах. 1 марта в Карабулаке оперативники нашли тайник боеприпасов на чердаке одного из заброшенных дачных домов на южной окраине города", — в сообщении.

По состоянию на 03:56 3 марта спецоперация в Карабулаке все еще продолжалась, слышались звуки стрельбы и взрывов. На месте инцидента приступили к работе представители ФСБ.

Напомним, что ранее в российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост.

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