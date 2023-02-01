В России Невзорова приговорили к 8 годам колонии: журналист рассказал, где он их проведет

Обвиняемый в дискредитации российской армии журналист Невзоров выразил сомнение, что через 8-9 лет Российская Федерация все еще будет существовать.

В среду, 1 февраля, Басманный суд Москвы заочно вынес приговор Александру Невзорову за его антивоенные публикации. Журналисту назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили ему администрировать Интернет-ресурсы на 4 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда.

Прокурор требовал для журналиста, который с 2014 года, после аннексии Крыма, постоянно критикует Кремль из-за его агрессии в Украине, 9 лет лишения свободы.

Расследование по Невзорову Следственный комитет России начал в марте прошлого года после его публикаций об ударе по роддому в Мариуполе и пытках и убийствах гражданских жителей в Буче на Киевщине.

Журналиста признали виновным по статье о "фейках" в отношении российской армии, которую внесли в Уголовный кодекс РФ вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Еще в марте Александр Невзоров вместе с женой Лидией уехал из России и находится за границей. В июне президент Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.

В комментарии Telegram-канала "Можем объяснить" Невзоров заявил, что не собирается возвращаться в Россию ни через 8, ни через 9 лет.

"Вы знаете, что очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им совершенно оскверненной. И у меня такое же ощущение от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь [за границей], научился жить и зарабатывать", — сообщил он.

Кроме того, он выразил сомнение, что через 8-9 лет Россия все еще будет существовать.

Он также скептически оценил возможность дальнейшего проживания в Украине, где, по его словам, его не воспринимают как своего.

"Я существо без национальности, страны. У меня есть украинский паспорт и я очень горжусь им. Но в Украине меня все равно не принимают за своего, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, воюющего за Украину, но до конца меня не воспринимают", — подчеркнул журналист.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 6 июня прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому публицисту и блоггеру Александру Невзорову.

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