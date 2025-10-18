ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

В России ночью остановили работу семи аэропортов: в Сочи задержаны 27 рейсов

В ночь на 18 октября в России одновременно приостановили работу семи аэропортов, самые большие перебои зафиксированы в Сочи, где задержали десятки рейсов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Аэропорт в Сочи

Аэропорт в Сочи / © Википедия

В ночь на 18 октября в России сразу семь аэропортов временно прекратили работу. Самая сложная ситуация наблюдалась в Сочи, где задержаны по меньшей мере 27 авиарейсов на вылет и прилет, а два самолета вынуждены были долго кружить над аэродромом, ожидая возможности приземлиться.

Об этом сообщает Росавиация, российские СМИ и локальные Telegram-каналы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что авиационные ограничения связаны с «работой ПВО», которая якобы отражала атаку беспилотников.

Параллельно с сочинским аэропортом приостановку работы объявляли еще в шести российских регионах: Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга), Стригино (Нижний Новгород), Курумоч (Самара), Баратаевка (Ульяновск) и Пенза.

Позже Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта Сочи. О продолжительности ограничений в остальных аэропортах официальных данных пока не обнародовали.

Напомним, что вчера в Сочи раздавались взрывы: туристов спускали в подвалы

Дата публикации
Количество просмотров
7
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie