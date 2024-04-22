В России – новая беда из-за наводнения: затопило урановые шахты (видео)

Затопление месторождения неизбежно должно привести к попаданию в реку раствора урана. Его попадание внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое гораздо опаснее, чем внешнее.

В Курганской области России затопило старые урановые шахты. По мнению экологов, радиоактивный раствор попал в реку Тобол, и это приведет к росту заболеваний в регионе.

Об этом сообщило российское издание "Агентство".

В Курганской области в зону затопления в результате наводнения попали старые скважины месторождения "Добровольное", на котором добывает уран одно из предприятий "Росатома". Об этом свидетельствуют сообщения региональных властей, видео местных жителей и оценки экологов. Несколько экологов сказали, что раствор урана мог попасть в воду.

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Месторождение "Добровольное" расположено в Звериноголовском районе между селом Звериноголовское и Труд и Знание. Последнее село было полностью отрезано паводком от остальной области.

"Если затоплены Труд и Знание и Звериноголовское, между которыми расположено "Добровольное", значит затоплено и оно, потому что оно находится в низине", — объяснил экс-глава местного штаба Навального Алексей Шварц, ранее занимавшийся проблемами урановых месторождений в области.

Место на карте в Курганской области, где затопило старые урановые скважины /Фото: "Агентство"

Слова Шварца подтверждает видео, снятое жителем села Труд и Знание с дороги на Звериноголовское. На ролике видно, что все пространство между селами залито водой. Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, собиравшуюся годами от подземных вод из старых опытных скважин, сообщили экологи.

Как рассказал руководитель "Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" Сергей Еремин, под водой могла оказаться старая скважина, которая "протекает 35 лет". Она расположена справа от дороги на видео.

Еремин добавил, что новые скважины пробурены чуть выше и могли бы оказаться под водой, если бы она поднялась еще на метр.

В России затопило старые урановые шахты: видео из Курганской области

Шварц считает, что затопление месторождения неизбежно должно привести к попаданию в воду раствора урана.

"Уранова жила под землей не в саркофаге. Много лет рудное тело было ограждено глинистыми слоями и твердыми породами земли на глубине 400 метров. Для добычи урана пробурили сотни, а может, уже и тысячи скважин к этому рудоносному телу, повредив природный саркофаг. Сейчас все это попало в воду", – оценил экс-глава местного штаба Навального.

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Растворимые соли урана во время затопления уносит водой, и эта утечка приведет к повышению концентрации солей урана в реке Тобол, подтвердил эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

"Уран – альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое гораздо опаснее, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать никаких нормативов. Но все равно коллективные дозы у курганцев возрастут и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно", – прогнозирует Ожаровский.

А Шварц добавил, что попадание урана на поверхность кожи повышает риск заболевания раком.

Сообщается, что месторождение "Добровольное" разрабатывает компания "Далур", входящая в госкорпорацию "Росатом". Курганские экоактивисты много лет требовали запрета добычи урана там, опасаясь попадания радиоактивного раствора в грунтовые воды и в реку Тобол. "Росатом" называл аргументы противников добычи урана "мифами".

Напомним, Россию накрыло худшее наводнение в истории. В частности, в Курганской области, расположенной на реке Тобол, на 16 апреля были затоплены более 300 домов и около 700 жилых участков.

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