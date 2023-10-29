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В России обнаружили новый завод, где производят ракеты – координаты

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В России обнаружили новый завод, где производят ракеты – координаты

Российская ракета "Оникс"/Скриншот

Российские партизаны засветили ракетный завод в России.

В российском Челябинске был обнаружен завод по производству ракет. Партизаны обнародовали координаты.

Об этом сообщает движение "Атеш".

"Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что предприятие быстро разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.

Координаты завода в Челябинске, где производят ракеты / © Telegram / Движение
Координаты завода в Челябинске, где производят ракеты / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Координаты: 55.118556370558025, 61.5045004989165.", — сообщает "Атеш".

Напомним, по данным "Атеш", в Крыму российские захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов из-за постоянных диверсий.

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Дата публикации
Просмотры
1407
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