В России обнаружили новый завод, где производят ракеты – координаты

Российские партизаны засветили ракетный завод в России.
В российском Челябинске был обнаружен завод по производству ракет. Партизаны обнародовали координаты.
Об этом сообщает движение "Атеш".
"Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что предприятие быстро разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.
"Координаты: 55.118556370558025, 61.5045004989165.", — сообщает "Атеш".
Напомним, по данным "Атеш", в Крыму российские захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов из-за постоянных диверсий.
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