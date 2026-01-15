- Дата публикации
В России обнаружили повешенным экс-заместителя министра труда: кого обвинили в смерти
Тело было обнаружено на пороге собственного дома, а причиной трагедии могли стать семейные конфликты и финансовый кризис.
В России произошла очередная смерть бывшего высокопоставленного чиновника. В Новой Москве нашли мертвым бывшего замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Скляра.
Об этом сообщают Росс СМИ.
Тело 50-летнего экс-чиновника обнаружили в его частном доме на территории поселения Филимонковское. Когда на место происшествия прибыли спасатели, входная дверь была открыта, а тело Скляра лежало прямо у порога.
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство как основную версию трагедии.
Что могло стать причиной
По имеющейся информации, перед смертью Скляр разослал своим друзьям прощальные сообщения. В тексте он прямо обвинил в том, что хочет совершить самоубийство из-за жены.
Известно, что недавно экс-чиновник женился во второй раз — его избранницей стала 33-летняя Алина. Однако семейная жизнь не сложилась из-за финансовых затруднений. После увольнения из правительства в 2022 году у Скляра начались серьезные проблемы с деньгами, что стало причиной постоянных ссор.
Сообщается, что после очередного скандала жена уехала за границу, оставив мужа самого.
Что известно об Алексее Скляре
Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты РФ в течение четырех лет — с 2018 по 2022 год. После отставки он не занимал публичные должности.
Теперь семье погибшего, вероятно, придется решать вопросы наследства. На имущество экс-чиновника будут претендовать вдова, которая вернется из-за границы, и двое совершеннолетних сыновей Скляра от первого брака — Даниил и Никита.
Напомним, на Кипре при загадочных обстоятельствах скончался третий секретарь посольства РФ Алексей Панов, который, по данным расследователей, на самом деле был офицером ГРУ в звании капитана.
Официально в посольстве заявили о самоубийстве, однако местным стражам порядка не дали возможности провести полноценное расследование, а информацию о смерти обнародовали с задержкой.
Эксперты обращают внимание на нетипичные детали инцидента и отмечают, что российские дипучреждения на Кипре традиционно выполняют функции разведывательных центров, а активность агентов РФ на острове остается высокой.