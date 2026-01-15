Гроб / © Freepik

В России произошла очередная смерть бывшего высокопоставленного чиновника. В Новой Москве нашли мертвым бывшего замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Скляра.

Об этом сообщают Росс СМИ.

Тело 50-летнего экс-чиновника обнаружили в его частном доме на территории поселения Филимонковское. Когда на место происшествия прибыли спасатели, входная дверь была открыта, а тело Скляра лежало прямо у порога.

Алексей Скляр / © ASTRA

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство как основную версию трагедии.

Что могло стать причиной

По имеющейся информации, перед смертью Скляр разослал своим друзьям прощальные сообщения. В тексте он прямо обвинил в том, что хочет совершить самоубийство из-за жены.

Известно, что недавно экс-чиновник женился во второй раз — его избранницей стала 33-летняя Алина. Однако семейная жизнь не сложилась из-за финансовых затруднений. После увольнения из правительства в 2022 году у Скляра начались серьезные проблемы с деньгами, что стало причиной постоянных ссор.

Сообщается, что после очередного скандала жена уехала за границу, оставив мужа самого.

Что известно об Алексее Скляре

Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты РФ в течение четырех лет — с 2018 по 2022 год. После отставки он не занимал публичные должности.

Теперь семье погибшего, вероятно, придется решать вопросы наследства. На имущество экс-чиновника будут претендовать вдова, которая вернется из-за границы, и двое совершеннолетних сыновей Скляра от первого брака — Даниил и Никита.

Напомним, на Кипре при загадочных обстоятельствах скончался третий секретарь посольства РФ Алексей Панов, который, по данным расследователей, на самом деле был офицером ГРУ в звании капитана.

Официально в посольстве заявили о самоубийстве, однако местным стражам порядка не дали возможности провести полноценное расследование, а информацию о смерти обнародовали с задержкой.

Эксперты обращают внимание на нетипичные детали инцидента и отмечают, что российские дипучреждения на Кипре традиционно выполняют функции разведывательных центров, а активность агентов РФ на острове остается высокой.