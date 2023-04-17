В России обнаружили захоронение наемников ЧВК "Вагнера", о котором не знали даже родственники погибших

Рядом похоронены мобилизованные, записавшие обращение к Путину, где жаловались, что их ведут "на убой".

В России, неподалеку от Иркутска, обнаружено захоронение наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в издании "Люди Байкала".

Наемников похоронили на Александровском кладбище в 11 километрах от Иркутска на так называемой "Аллее героев".

"13 могил у центрального входа, 53 могилы наемников ЧВК "Вагнера" – поодаль.

"О смерти некоторых из похороненных там родственники узнали от журналистов. Сестры одного погибшего в "Вагнере" заявили, что такого кладбища нет", — говорится в источнике.

Также на Александровском кладбище похоронены мобилизованные с 1439 полка, ранее записывавшие обращение к главе Кремля Владимиру Путину, где жаловались, что их ведут "на убой".

Напомним, российские мобилизованные из Омской области записали видео, где пожаловались на расформирование своего артиллерийского полка и подчинение личного состава террористам так называемой ДНР. Они сетуют, что новые "командиры" собирают у них деньги на бензин и угрожают без подготовки отправить на передовую.

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