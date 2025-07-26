В России оборонный завод оказался под атакой дронов: стало известно, кто это сделал

Дроны СБУ поразили в Ставрополе завод / © ТСН

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Дроны СБУ поразили в Ставрополе завод «Сигнал» — один из крупнейших в РФ производителей радиоэлектроники.

Об этом ТСН.ua сообщили источники.

«В эту ночь дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода „Сигнал“. Он специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российском ВПК. Завод находится под международными санкциями», — сказал собеседник издания.

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Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

«СБУ продолжает системно выводить из строя враждебные объекты, работающие на войну против Украины. Каждое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и дальше», — отметил источник издания.

Напомним, 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом оказался оборонный завод «Сигнал».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что сегодня под утро у Ставрополе отражали атаку беспилотников.

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«Есть „прилеты“ на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется», — отметил чиновник.