В России обрушилась добыча нефти: что стало причиной — Reuters

Россия потеряла до 400 тыс. баррелей нефти в сутки

Россия в апреле могла существенно снизить добычу нефти на фоне атак Украины на энергетическую инфраструктуру и проблем с экспортом.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, добыча могла сократиться примерно на 300 000-400 000 баррелей в сутки по сравнению со средними показателями первых месяцев года. Это может стать самым резким ежемесячным падением за последние шесть лет со времен начала пандемии COVID-19.

Наибольшее падение за 6 лет: почему Россия снижает добычу нефти

Снижение добычи связывают, прежде всего, с массированными ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и ключевым экспортным портам России на Балтийском и Черном морях. Кроме того, усложнение создает остановка поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Источники Reuters отмечают, что в условиях постоянных атак и плановых весенних ремонтов России все сложнее поддерживать объемы добычи без их сокращения.

По оценкам агентства, падение в апреле также означает снижение на 500 000-600 000 баррелей в сутки по сравнению с уровнями конца 2025 года.

Эксперты отмечают, что нефтяная отрасль является ключевой для российской экономики, поэтому сокращение добычи может ударить по доходам бюджета, который и так находится под давлением. В то же время, частично эти потери могут компенсировать высокие мировые цены на нефть.

Международное энергетическое агентство (IEA) уже снизило прогноз поставок российской нефти на оставшийся год, указывая на длительное влияние атак на инфраструктуру.

Украина, со своей стороны, усилила удары по энергетическим объектам РФ, обеспечивающим около четверти бюджетных поступлений страны, пытаясь ослабить ее военную экономику.