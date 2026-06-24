Обвал производства бензина в РФ

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Российский топливный рынок сталкивается с новыми трудностями, на фоне снижения производства бензина, сокращения экспорта и дефицита топлива РФ рассматривает дополнительные меры для стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

По информации источников в отрасли, на прошлой неделе объемы производства бензина в России упали примерно на четверть по сравнению со среднесуточным уровнем июня прошлого года.

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Как отмечает агентство, из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти ищут механизмы поддержки внутреннего рынка. Среди обсуждаемых вариантов — предоставление субсидий на импортное топливо, что могло бы помочь сдержать подорожание.

В то же время, по данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт российских нефтепродуктов снизился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом мая.

Одной из ключевых причин такого сокращения называют внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих предприятий после серии атак дронов.

Тем не менее, поставки дизельного топлива и газойля остаются относительно стабильными. В апреле морской экспорт этих видов горючего вырос на 8% по сравнению с мартом и достиг около 3,25 млн тонн. В мае объемы экспорта не изменились.

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Крупнейшими импортерами российского дизельного топлива по-прежнему остаются Бразилия и Турция.

Ранее сообщалось, что экономика РФ ослабевает из-за падения цен на нефть и ударов по инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что в МИД Индии заявили, что с 2022 года активно закупали российскую нефть по просьбе США, поскольку Вашингтон стремился стабилизировать мировой нефтяной рынок и сдержать рост цен.

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