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В России обрушилось производство бензина — Reuters
Из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти ищут механизмы поддержки внутреннего рынка
Российский топливный рынок сталкивается с новыми трудностями, на фоне снижения производства бензина, сокращения экспорта и дефицита топлива РФ рассматривает дополнительные меры для стабилизации ситуации.
Об этом сообщает Reuters.
По информации источников в отрасли, на прошлой неделе объемы производства бензина в России упали примерно на четверть по сравнению со среднесуточным уровнем июня прошлого года.
Как отмечает агентство, из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти ищут механизмы поддержки внутреннего рынка. Среди обсуждаемых вариантов — предоставление субсидий на импортное топливо, что могло бы помочь сдержать подорожание.
В то же время, по данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт российских нефтепродуктов снизился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом мая.
Одной из ключевых причин такого сокращения называют внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих предприятий после серии атак дронов.
Тем не менее, поставки дизельного топлива и газойля остаются относительно стабильными. В апреле морской экспорт этих видов горючего вырос на 8% по сравнению с мартом и достиг около 3,25 млн тонн. В мае объемы экспорта не изменились.
Крупнейшими импортерами российского дизельного топлива по-прежнему остаются Бразилия и Турция.
Ранее сообщалось, что экономика РФ ослабевает из-за падения цен на нефть и ударов по инфраструктуре.
Мы ранее информировали, что в МИД Индии заявили, что с 2022 года активно закупали российскую нефть по просьбе США, поскольку Вашингтон стремился стабилизировать мировой нефтяной рынок и сдержать рост цен.