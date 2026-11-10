В России обрушился стратегический мост вместе с поездом: что известно о загадочном инциденте (фото)

Флаг России / © pixabay.com

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В Архангельской области РФ обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь, в результате чего с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Движение по важной транспортной магистрали остановили. В СМИ появились предположения о возможной диверсии, однако официального подтверждения этой версии нет.

Об этом сообщает аналитический канал Exilenova+.

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Инцидент произошел утром 10 ноября, примерно в 05:10, на перегоне Черемуха - Виледь.

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Во время обрушения мостовой конструкции с пути сошла часть грузового состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Архангельской области РФ обрушился пролет железнодорожного моста.

В Архангельской области РФ обрушился пролет железнодорожного моста.

Переправа через Виледь расположена на железнодорожной магистрали, которая обеспечивает пассажирское и грузовое сообщение центральной части России с северными регионами, в том числе Воркута.

Из-за аварии движение на участке полностью приостановили, а по меньшей мере восемь пассажирских поездов задержали.

Партизаны «Атеш» намекнули на новые обвалы мостов в России

На фоне инцидента в Архангельской области партизанское движение «Атеш» опубликовало сообщение, в котором намекнуло, что подобные случаи могут произойти и в других регионах РФ.

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«Мосты будут обрушиваться не только в Архангельской области. Наблюдаем…» — заявили партизаны.

В «Атеше» также иронически прокомментировали возможную реакцию российских властей.

«И сразу опередим путинских бюрократов с их объяснениями: конечно, все это происходит "случайно" — исключительно из-за технических неисправностей».

В России дроны атаковали важный авиаремонтный завод

Напомним, в ночь на 10 ноября в Новгородской области РФ прозвучала серия взрывов вблизи 123-го авиационного ремонтного завода в Старой Руси. По сообщениям OSINT-каналов и российских пабликов предприятие могло оказаться под атакой беспилотников.

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Местные жители рассказали о мощных взрывах, а в районе завода заметили пожарные машины. Еще накануне вечером в области объявили угрозу дронов и предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

123-й авиаремонтный завод обслуживает военно-транспортную авиацию России, в том числе самолеты Ил-76, Ил-78, Л-410 и авиационные двигатели. Предприятие играет немаловажную роль в поддержании исправности российского военного авиапарка.

Официально масштабы возможных повреждений завода пока не подтверждены.

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