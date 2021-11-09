В России обустроили дорожку из надгробий: из-под ног на хозяев дома "смотрят" лица умерших

Пользователи разразились возмущенными комментариями.
Во Владимирской области России хозяева одного из частных домов выложили дорожку из могильных плит.
Об этом сообщили и выложили в Сеть соответствующее видео пользователи, пишет Лента.ру.
Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку у дома... из могильных плит.– Лента.ру (@lentaruofficial) November 9, 2021
Ты идиот? Идиот! pic.twitter.com/upSbs9iJjX
"Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку возле дома... из могильных плит", — говорится в сообщении под видео.
На кадрах можно увидеть, что под ногами оказались части надгробий с портретами умерших и датами их смерти.
Напомним:
- В Богуславе дорожные бордюры оказались еврейскими надгробиями времен Второй мировой войны.
- А в Черновцах во время ремонта помещения обнаружили сотни еврейских надгробий. Старинные могилы обнаружили под фундаментом воинской части. Советские власти использовали кладбище хасидов, как стройматериалы.
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