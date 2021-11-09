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В России обустроили дорожку из надгробий: из-под ног на хозяев дома "смотрят" лица умерших

В России обустроили дорожку из надгробий: из-под ног на хозяев дома "смотрят" лица умерших

В России обустроили дорожку из надгробий: из-под ног на хозяев дома "смотрят" лица умерших

Фото: скриншот с видео

Пользователи разразились возмущенными комментариями.

Во Владимирской области России хозяева одного из частных домов выложили дорожку из могильных плит.

Об этом сообщили и выложили в Сеть соответствующее видео пользователи, пишет Лента.ру.

"Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку возле дома... из могильных плит", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах можно увидеть, что под ногами оказались части надгробий с портретами умерших и датами их смерти.

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