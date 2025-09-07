ТСН в социальных сетях

В России обвал бумажной промышленности — разведка

Целлюлозно-бумажная отрасль России оказалась на грани выживания. Крупнейшие холдинги фиксируют рекордный ущерб, останавливают производства и не выплачивают зарплаты работникам.

Игорь Бережанский
В РФ обвал бумажной отрасли

В РФ обвал бумажной отрасли / © academic.ru

Целлюлозно-бумажная промышленность в России переживает глубокий кризис. Ведущие предприятия наращивают долги, работают в убыток и становятся объектом многочисленных судебных тяжб. Часть производств останавливается, а работники жалуются на задержки зарплат или полную их невыплату после увольнения.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг РФ ПАО «Сегежа Групп» задекларировал чистый долг в 147,9 млрд. рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15% и составила 101,9 млрд. рублей. Даже привлечение 113 млрд рублей инвестиций в июне 2025 года не спасло компанию от убытков. Только в Ленинградской области против холдинга зарегистрировано более 300 арбитражных дел на общую сумму 72 млрд. рублей.

Не лучше ситуация и в других регионах. Крупнейший производитель фанеры в республике Коми — ООО «ФК Жешарт» — по итогам 2024 года получил чистый убыток в 1,1 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда компания зафиксировала 584 млн. рублей потерь.

Кризис в целлюлозно-бумажной отрасли РФ является отражением всеобщей деградации экономики страны-агрессорки. Ее причинами стали падение инвестиционной привлекательности, санкционное давление, рост кредитной нагрузки и отток кадров.

Ранее сообщалось, что снижение лимита цен на нефть приведет к тому, что РФ столкнется со сложностями в вопросе финансирования военных расходов.

Мы ранее информировали, что в России, которую называют «страной-бензоколонкой», на АЗС начало исчезать горючее.

