В России обвинили украинца в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии

Украинца обвинили в том, что он якобы собирал в Туле секретные сведения.

В России обвинили гражданина Украины в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Тульской области РФ.

В материалах суда отмечено, что с января 2020 года по август 2021 года мужчина якобы собирал в Туле сведения, составляющие государственную тайну. Эти данные обвиняемый якобы хотел передать иностранному государству.

ФСБ задержала мужчину в августе 2021 года. Суд начал рассмотрение уголовного дела в ноябре 2022 года. Заседания проходили в закрытом режиме, имя гражданина Украины российское издание не называет.

Обвиняемый был признан виновным, ему назначили наказание – 16 лет колонии строгого режима.

Напомним, в России приговорили подругу певицы Оли Поляковой к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.

Читайте также: