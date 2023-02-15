В России обвинили украинца в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии

Украинца обвинили в том, что он якобы собирал в Туле секретные сведения.
В России обвинили гражданина Украины в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Тульской области РФ.
В материалах суда отмечено, что с января 2020 года по август 2021 года мужчина якобы собирал в Туле сведения, составляющие государственную тайну. Эти данные обвиняемый якобы хотел передать иностранному государству.
ФСБ задержала мужчину в августе 2021 года. Суд начал рассмотрение уголовного дела в ноябре 2022 года. Заседания проходили в закрытом режиме, имя гражданина Украины российское издание не называет.
Обвиняемый был признан виновным, ему назначили наказание – 16 лет колонии строгого режима.
Напомним, в России приговорили подругу певицы Оли Поляковой к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.
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