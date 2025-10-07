- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 471
- Время на прочтение
- 1 мин
В России обвинили Украину в попытке атаки на Нововоронежскую АЭС (фото)
Россияне утверждают, что в районе расположения Нововоронежской АЭС был подавлен боевой дрон, который якобы принадлежит ВСУ.
Российская компания «Росэнергоатом» утверждает, что в ночь на 7 октября боевой дрон якобы ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции (АЭС).
Об этом говорится в заявлении компании в Сети.
Как утверждают в «Росэнергоатоме», ночью в районе расположения Нововоронежской АЭС технические средства подавили боевой дрон, который якобы принадлежит ВСУ.
«В результате после столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — указано в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет. Из-за детонации на градирне остался темный след.
Ситуация на АЭС безопасная. Радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.
Напомним, в начале октября из-за российского обстрела города Славутич в Черниговской области в блэкауте оказалась Чернобыльская АЭС. На следующий день в МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС возобновила внешнее электроснабжение через 16 часов после обесточивания.
Заметим, 2 октября президент России Владимир Путин пригрозил Украине ударом по ее АЭС. Он цинично обвинил Киев в якобы атаках на линии электроснабжения Запорожской АЭС и предупредил о «зеркальном» ответе.