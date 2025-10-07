ТСН в социальных сетях

В России обвинили Украину в попытке атаки на Нововоронежскую АЭС (фото)

Россияне утверждают, что в районе расположения Нововоронежской АЭС был подавлен боевой дрон, который якобы принадлежит ВСУ.

Ирина Лабьяк
Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС

Российская компания «Росэнергоатом» утверждает, что в ночь на 7 октября боевой дрон якобы ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции (АЭС).

Об этом говорится в заявлении компании в Сети.

Как утверждают в «Росэнергоатоме», ночью в районе расположения Нововоронежской АЭС технические средства подавили боевой дрон, который якобы принадлежит ВСУ.

«В результате после столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — указано в сообщении.

Разрушений и пострадавших нет. Из-за детонации на градирне остался темный след.

Темный след на градирне Нововоронежской АЭС

Темный след на градирне Нововоронежской АЭС

Ситуация на АЭС безопасная. Радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.

Напомним, в начале октября из-за российского обстрела города Славутич в Черниговской области в блэкауте оказалась Чернобыльская АЭС. На следующий день в МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС возобновила внешнее электроснабжение через 16 часов после обесточивания.

Заметим, 2 октября президент России Владимир Путин пригрозил Украине ударом по ее АЭС. Он цинично обвинил Киев в якобы атаках на линии электроснабжения Запорожской АЭС и предупредил о «зеркальном» ответе.

