В России обворовали изобретателя танка, стреляющего фекалиями: грязные подробности

Накануне ученый получил два миллиона рублей за разработку новой трансмиссии для танков/тракторов и уложил наличные в сейф в своем кабинете.

В российском Санкт-Петербурге обокрали на миллион рублей изобретателя стреляющего фекалиями танка. Под подозрением – уборщица университета.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Александр Семенов – 71-летний доцент. Кроме полезных изобретений, благодаря ему на свет появились «пугающие» врагов России вещи. Одно из таких детище — танк, стреляющий по противнику не бронебойными или фугасными снарядами, а стулом животных и человека. Это чудо техники мужчина запатентовал и продолжил творить.

Накануне ученый получил два миллиона рублей за разработку новой трансмиссии для танков/тракторов и уложил наличные в сейф в своем кабинете.

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Через несколько недель Семенов понес деньги в банк, но, будучи у кассы, недосчитался половины суммы. Кто кроме него имел доступ к сейфу, неизвестно. В краже миллиона полиция подозревает уборщицу университета.

Напомним, в России изобретатель из Санкт-Петербурга придумал танк, стреляющий фекалиями. По его мнению, это поможет решить проблему туалета для военных и сломить дух соперника.

Александр Семенов стал известен за один день. Он родил "блестящий проект", который в условиях санкций поможет решить проблемы с военной техникой. Мужчина придумал танк-каломет, стреляющий экскрементами.

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