В России объявили о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты

В РФ похвастались новой ракетой "Сармат", которую якобы не может сбивать ни одна ПРО.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия начнет в 2023 году разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Каракаев также сообщил, что основу группировки тяжелых ракет шахтного базирования в ближайшие годы составит ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

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Командующий ракетными войсками стратегического назначения заверил, что ни одна противоракетная оборона не может сегодня противодействовать новой ракете "Сармат" и не сможет это делать еще десятилетия.

Каракаев также заявил, что в 2023 году РВСН завершат переход от мобильных ракетных комплексов "Тополь" к подвижному грунтовому ракетному комплексу "Ярс".

Напомним, накануне издание The New York Post сообщило, что президент РФ Владимир Путин готовит к боевому применению мощную ядерную ракету "Ярс", способную поразить как США, так и Великобританию.

Заметим, что в конце ноября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о старте в 2023 году "капитального развития" ядерных сил государства.

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